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На Кавказе туристка рухнула со склона из-за перевесившего ее рюкзака

Девушка разбилась в горах Кавказа, потеряв равновесие из-за рюкзака

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Freepik.com

Девушка скатилась с крутого склона во время похода по закрытому маршруту Кавказского заповедника из-за тяжелого рюкзака. Об этом рассказали в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.

Двое мужчин и девушка зарегистрировались в качестве тургруппы и вышли на маршрут до лагеря Холодный. Молодые люди остановились на ночь в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе, однако после ночевки туристы по какой-то причине решили свернуть с выбранного пути. Они отклонились от маршрута и начали восхождение на массив Псеашхо.

Спустя некоторое время группа остановилась, чтобы отдохнуть. Единственная участница туристского похода присела на камень на краю тропы, не сняв рюкзак, но потеряла равновесие и покатилась вниз по каменистому склону. Всего девушка пролетела около 100 метров.

В результате несчастного случая она получила ссадины и ушибы и потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Ее спутники попытались оказать пострадавшей первую помощь, соорудили импровизированный навес и вызвали на место спасателей. Однако когда сотрудники Кубань-спас прибыли на указанную точку, было уже слишком поздно.

Травмы, которые получила пострадавшая, оказались несовместимыми с жизнью. 30 сентября ее тело доставили в Красную Поляну.

Ранее 15-летний подросток пришел в гости к другу и выпал из окна его квартиры в Петербурге.

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