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В Югре разыскивают мужчин, похитивших человека и бросивших его без сознания в лесополосе

В Сургуте двое мужчин привезли мужчину в лес и оставили там без сознания

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Depositphotos

В Сургуте полиция разыскивает неизвестных, причастных к похищению человека. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО.

По данным ведомства, злоумышленники передвигались на красном Renault. Очевидцы заметили, как двое мужчин выгрузили человека у лесополосы за домом на Университетской улице и уехали.

Местные жители вызвали к находившемуся без сознания пострадавшему «скорую». Приехавшие медики установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, ему оказали необходимую помощь.

Правоохранители до сих пор не установили личности участников происшествия, в том числе и потерпевшего.

Ранее похитители вытащили 18-летнего юношу из машины, ранили ножом и бросили посреди улицы.

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