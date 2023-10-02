Два дома загорелись в Астрахани

Два дома и две хозяйственные постройки загорелись в Астрахани. Площадь возгорания составила 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

«В 13:35 (12:35 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании двух жилых домов в Трусовском районе г. Астрахань, ул. Карла Маркса, 9», — пояснили в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения отреагировали на инцидент по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Подробности случившегося уточняются.

Ранее МЧС России сообщило о ликвидации открытого возгорания в загоревшейся после взрыва газа пятиэтажке в Тобольске. Из здания эвакуировали 296 человек, которых разместили у родственников или в пункте временного размещения. СК возбудил уголовное дело.

Очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.

Ранее полностью сгорело здание управления безопасности Египта (полиции) в городе Исмаилия в 70 километрах от Порт-Саида.