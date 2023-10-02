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Подростка с пистолетом заметили в Новосибирске

В Новосибирске подросток прогуливался по улицам с пистолетом

Жители новосибирского микрорайона «Матрешки» заметили на улице вооруженного подростка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

Инцидент произошел утром 2 октября в микрорайоне «Матрешки», подростка с оружием в руках заметили местные жители, очевидцы предположили, что школьник нес пистолет, они сняли мальчика на видео и распространили ролик в социальных сетях.

По данным портала «НГС», заявлений в полицию не поступало, в микрорайон направлены экипажи полиции, которые разыщут школьника и установят обстоятельства подозрительной прогулки.

Ранее в Екатеринбурге мужчина разгуливал по улицам с ружьем.

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