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Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Синоптик Позднякова: первые снежинки могут появиться в Москве на этой неделе

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Илья Питалев/РИА Новости

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила в своем Telegram-канале, что первый снег может выпасть в Москве на этой неделе.

При этом менять летнюю резину на зимнюю пока рано, отметила она.

По ее словам, на верхней границе приземного слоя воздуха в это время будет уже -5-6℃. Да, да. Именно минус», — написала она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что наступивший октябрь в Москве прогнозируется неустойчивым, первый снег может выпасть в первой декаде месяца, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.

Как добавил Леус, начавшийся с дождей второй месяц в столице ожидается крайне неустойчивым. Так, будет частая смена погодных процессов.

Осадков в Москве в октябре прогнозируется значительно больше, чем в сентябре.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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