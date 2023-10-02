В Псковской области задержали эстонца, незаконно проникшего в Россию

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина Эстонии за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что местный житель сообщил силовикам о злоумышленнике. Эстонца задержали, в ходе опроса он признался, что отправился в Россию в поисках лучших условий для жизни. При этом российской визы у него при себе не оказалось.

В отношении гражданина Эстонии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. На время проведения следствия он пробудет под стражей.

Также в этот день сообщалось, что в ЛНР сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Украине сведений о Вооруженных силах России.

28 сентября ФСБ РФ задержала в Севастополе гражданина России, работавшего на военную разведку Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.