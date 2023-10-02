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Россиянам рассказали, как распознать у питомца ожирение

Кинолог Голубев: лишний вес у питомцев негативно влияет на работу их организма

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Depositphotos

Ожирение может грозить не только людям, но и домашним животным. О том, как понять, что питомцу необходимо похудеть, kp.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Беспокоиться стоит в тех случаях, когда вы не можете прощупать ребра и позвоночник животного или заметили раннюю одышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом породы складки на теле. Лишний вес негативно влияет на работу всего организма, поэтому так важно вовремя обратиться к специалисту», — сказал эксперт.

Однако он уточнил, что поставить диагноз «ожирение» может исключительно врач после того, как проведет обследование. Ветеринарный диетолог Екатерина Рогульская отметила, что для определения кондиции тела кошек и собак существуют специальные шкалы.

«На онлайн-консультациях я прошу прислать две фотографии питомца — вид сбоку и вид сверху, если животное пушистое — его сперва придется намочить», — добавила она.

Владимир Голубев до этого говорил, что неприятный резкий запах от собак могут сигнализировать о проблемах со здоровьем у питомца.

Ранее орнитолог объяснил, почему нельзя кормить голубей хлебом.

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