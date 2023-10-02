Британка c лишним весом украла банковскую карту и потратила деньги на еду в супермаркете

В Англии воровка украла банковскую карту и потратила деньги на еду в супермаркете, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, 26-летняя Джейми-Ли Хитчингс обокрала своего друга Майкла Притчарда, когда пришла к нему домой ранним утром. Она, воспользовавшись моментом, взяла банковскую карту приятеля, лежавшую на тумбочке. После этого британка покинула товарища и пошла в магазин.

Хитчингс успела потратить в супермаркете около $90, прежде чем Майкл заметил пропажу и заблокировал карту. Джейми-Ли была арестована на следующий день, однако она отрицала обвинения в краже, сообщив, что Притчард сам разрешил ей пользоваться кредиткой.

Под давлением улик британка все же признала свою вину в суде, кроме того, выяснилось, что у Джейми-Ли уже были проблемы с законом. В итоге суд приговорил обвиняемую к двум месяцам тюремного заключения.

Ранее воровка вернулась в ограбленный магазин, чтобы забрать забытый телефон.