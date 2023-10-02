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Названы токсичные для кошек продукты

ОСН: кошкам нельзя давать баклажаны, авокадо и грибы

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Кошкам противопоказано есть некоторые виды продуктов. В том числе причинить вред им могут полезные для людей овощи — такие, как баклажаны, картофель и помидор, сообщает Общественная Служба Новостей.

В картофеле и помидорах содержится ядовитое для кошек вещество — соланин. Бобовые вызывают у питомцев несварение и газообразование. Токсичны даже в малых дозах лук и чеснок, а авокадо содержит вызывающий у кошек расстройство ЖКТ токсин.

Опасен для домашних питомцев виноград, который вызывает почечную недостаточность, ревень и щавель провоцируют мочекаменную болезнь.

Грибы опасны как для кошек, так и для собак. Эксперты предупреждают, что у плотоядных они не перевариваются и могут вызвать отравление с интоксикацией.

Среди полезных для кошек овощей специалисты называют кабачки, морковь, цветную капусту и брокколи (после термообработки), тыкву и огурцы.

Напомним, ранее эксперты назвали симптомы авитаминоза у кошек. К ним относятся сонливость, потеря веса, остановка роста и другие. При их обнаружении рекомендуется обратиться к ветеринару и начать прием витаминов.

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