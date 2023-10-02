В России до 35% женщин сталкиваются с нарушениями трудовых прав, сообщается в докладе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Согласно исследованию, 23% женщин пожаловались на дополнительные неоплачиваемые обязанности и на более строгие требования к внешнему виду, чем у мужчин.

21,4% женщин сталкивались с проблемой с отпусками, еще 11% опрошенных заявили о дискриминации при приеме на работу и принуждению к увольнению при беременности.

Ранее сообщалось, что в России жители часто сталкиваются с дискриминацией по возрасту на работе — к таким выводам пришли специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру» в ходе опроса. Более половины респондентов (56%) отметили, что работодатели относятся к возрасту с предубеждением.

В целом о предвзятом отношении по тем или иным причинам сообщили 37% опрошенных. На втором месте после возраста по частоте дискриминационных случаев они указали семейное положение (32%) и пол (27%).

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