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Синоптик назвал точные даты второй волны бабьего лета в Московской области

Синоптик Шувалов: 10-13 октября в Московской области начнется бабье лето

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Depositphotos

Во второе декаде октября в Московскую область придет вторая волна бабьего лета, сообщил синоптик и климатолог Александр Шувалов. Будет теплее, чем в начале месяца, однако надолго такая погода не задержится, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Так называемое второе бабье лето будет, скорее всего, в конце первой декады — 10–13 октября. Потому что перед этим как раз будет наблюдаться затяжная первая волна осенней непогоды», — сообщил Шувалов.

Теплая погода после похолодания продлится не боле трех дней. С 12 октября температура воздуха снова понизится, днем в регионе до +10 градусов. Есть вероятность, что в конце месяца пройдет первый снег.

Похолодание в начале октября вызвал холодный фронт североатлантического циклона, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По этой причине днем температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +13 до +18 градусов.

Напомним, в Росгидрометцентре также россиянам прогнозируют бабье лето на октябрь.

Москвичей ранее предупредили, что октябрь начнется с резкого похолодания.

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