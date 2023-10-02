Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина смертельного пожара на свадьбе в Ираке

Al-Sumaria: причиной унесшего 107 жизней пожара на свадьбе в Ираке был фейерверк

close
100%
Abdullah Rashid/Reuters

Убивший 107 человек на свадьбе в Ираке пожар сталь столь смертоносным из-за опасной конструкции зала, где проходило торжество. К таким выводам пришла Следственная комиссия по инциденту, передает Al-Sumaria.

По итогам расследования члены комиссии порекомендовали отправить в отставку ряд чиновников, в том числе владельца зала, мэра города Аль-Хамдания, управляющих муниципальных департаментов по туризму и электроснабжению.

Отмечается, что в зале, где проходила свадьба, было много горючих материалов и тканей, при этом аварийные выходы отсутствовали, что затрудняло выход из горящего помещения. При этом из-за обилия драпировки в момент пожара пламя поднялось на четыре метра в высоту.

Вместе с тем советник министра внутренних дел Ирака генерал-майор Казем Бохан заявил, что пожар на свадьбе возник по случайности и не был связан с поджогом. Его причиной назван фейерверк.

До этого сообщалось, что общее число погибших и пострадавших в результате мероприятия оценивается в 450 человек.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий