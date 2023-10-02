Названа причина смертельного пожара на свадьбе в Ираке

Убивший 107 человек на свадьбе в Ираке пожар сталь столь смертоносным из-за опасной конструкции зала, где проходило торжество. К таким выводам пришла Следственная комиссия по инциденту, передает Al-Sumaria.

По итогам расследования члены комиссии порекомендовали отправить в отставку ряд чиновников, в том числе владельца зала, мэра города Аль-Хамдания, управляющих муниципальных департаментов по туризму и электроснабжению.

Отмечается, что в зале, где проходила свадьба, было много горючих материалов и тканей, при этом аварийные выходы отсутствовали, что затрудняло выход из горящего помещения. При этом из-за обилия драпировки в момент пожара пламя поднялось на четыре метра в высоту.

Вместе с тем советник министра внутренних дел Ирака генерал-майор Казем Бохан заявил, что пожар на свадьбе возник по случайности и не был связан с поджогом. Его причиной назван фейерверк.

До этого сообщалось, что общее число погибших и пострадавших в результате мероприятия оценивается в 450 человек.

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