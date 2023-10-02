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В Харькове построят школу в бункере

Мэр Харькова Терехов рассказал о планах построить школу в бункере

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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о планах по строительству первой подземной школы в мире. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам чиновника, этот проект появился из-за ситуации в сфере безопасности. Отмечается, что школа «будет соответствовать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям».

«Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — пояснил он.

До этого издание «Общественное» писало, что в Харькове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, как выжить при ядерном взрыве.

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