Похитители вытащили 18-летнего юношу из машины, ранили ножом и бросили посреди улицы

Молодой человек был похищен неизвестными, когда остановился на светофоре, а позже найден с серьезными ранениями на юге Франции. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 30 сентября в третьем округе Марселя. Несколько вооруженных людей напали на 18-летнего юношу. Он находился за рулем своего автомобиля и остановился на красный свет, когда к нему подъехала группа вооруженных людей. Они вытащили пострадавшего из машины и затолкали в свою. Свидетели подняли тревогу, но злоумышленники успели скрыться.

Позже молодого человека нашли на авеню Эдуарда Вайяна, то есть в менее чем в двух километрах от места происшествия. Он истекал кровью и молил очевидцев о помощи. В настоящее время его жизни, как уточняется, ничто не угрожает.

Полиции удалось обнаружить два окровавленных ножа и револьвер, принадлежащие злоумышленникам. По данным издания, пострадавшим оказался человек, ранее попадавший в поле зрения органов внутренних дел, а субботнее нападение могло быть сведением счетов между деятелями криминального мира.

Ранее двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату.