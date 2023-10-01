Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Похитители вытащили 18-летнего юношу из машины, ранили ножом и бросили посреди улицы

В Марселе похитители изрезали юношу ножом и оставили с ранениями на улице

close
100%
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодой человек был похищен неизвестными, когда остановился на светофоре, а позже найден с серьезными ранениями на юге Франции. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 30 сентября в третьем округе Марселя. Несколько вооруженных людей напали на 18-летнего юношу. Он находился за рулем своего автомобиля и остановился на красный свет, когда к нему подъехала группа вооруженных людей. Они вытащили пострадавшего из машины и затолкали в свою. Свидетели подняли тревогу, но злоумышленники успели скрыться.

Позже молодого человека нашли на авеню Эдуарда Вайяна, то есть в менее чем в двух километрах от места происшествия. Он истекал кровью и молил очевидцев о помощи. В настоящее время его жизни, как уточняется, ничто не угрожает.

Полиции удалось обнаружить два окровавленных ножа и револьвер, принадлежащие злоумышленникам. По данным издания, пострадавшим оказался человек, ранее попадавший в поле зрения органов внутренних дел, а субботнее нападение могло быть сведением счетов между деятелями криминального мира.

Ранее двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий