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Глава МВД Турции рассказал о состоянии пострадавших в результате теракта

Глава МВД Турции: лечение пострадавших при теракте полицейских продолжается

Лечение сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения в результате теракта в центре Анкары, продолжается. В настоящее время их жизням ничего не угрожает, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на министра внутренних дел республики Али Ерликая.

Согласно имеющейся информации, во время взрыва пострадали двое полицейских — Алим Рейс Демирель и Эркан Караташ. При этом глава ведомства назвал их героями.

«К счастью, их состояние не угрожает жизни», — подчеркнул Ерликая.

Утром 1 октября двое террористов на автомобиле подъехали к зданию МВД Турции, расположенному в центре столицы. Как рассказал глава ведомства, один из злоумышленников успел подорвать себя, а его сообщник был нейтрализован.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен произошедший в Анкаре взрыв. На кадрах видно, что сначала один из злоумышленников открыл огонь рядом с въездом на территорию министерства. Уже в следующее мгновение происходит взрыв, при этом второй террорист в этот момент только вышел из машины и начал двигаться в сторону ведомства.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали попытку теракта в столице республики.

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