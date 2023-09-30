В двух областях Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в Винницкой и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Местные власти объяснили звуки взрывов работой средств ПВО.

Сирены воздушной тревоги в ночь на 30 сентября включились в шести регионах Украины. В их числе Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области.

29 сентября в Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта. По данным главы региональной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, ВС России нанесли удар по городу Купянску. При этом Синегубов не стал уточнять, какой именно объект поврежден в результате атаки.

Накануне сирены сработали на территории Харьковской и Днепропетровской областей. По информации онлайн-карты для оповещения населения, особый режим действовал около 20 минут.

28 сентября в Киеве произошел взрыв. По данным официального ресурса для оповещения населения, тревога в городе не объявлялась.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в украинском городе Николаеве.