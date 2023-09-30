Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В двух областях Украины произошли взрывы

Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Винницкой и Черкасской областях Украины

close
100%
Wikimedia Commons

Несколько взрывов произошли в Винницкой и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Местные власти объяснили звуки взрывов работой средств ПВО.

Сирены воздушной тревоги в ночь на 30 сентября включились в шести регионах Украины. В их числе Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области.

29 сентября в Харьковской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта. По данным главы региональной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, ВС России нанесли удар по городу Купянску. При этом Синегубов не стал уточнять, какой именно объект поврежден в результате атаки.

Накануне сирены сработали на территории Харьковской и Днепропетровской областей. По информации онлайн-карты для оповещения населения, особый режим действовал около 20 минут.

28 сентября в Киеве произошел взрыв. По данным официального ресурса для оповещения населения, тревога в городе не объявлялась.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в украинском городе Николаеве.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях