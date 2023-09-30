Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о помощи новым регионам России

Путин: вся Россия делает общее дело, помогая новым регионам страны

close
100%
ВЭФ

Все регионы Российской Федерации помогают новым регионам страны, восстанавливая там инфраструктуру городов и поселков. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, размещенном на сайте Кремля.

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Он указал, что свой вклад в эту работу вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.

Как отметил российский лидер, вся страна делает общее дело.

Ранее Путин заявил, что низкие доходы граждан и растущие цены являются главными проблемами в новых регионах России.

До этого Путин говорил, что жителям новых регионов РФ нужно «врасти в российскую действительность».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях