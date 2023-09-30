Путин высказался о помощи новым регионам России

Все регионы Российской Федерации помогают новым регионам страны, восстанавливая там инфраструктуру городов и поселков. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, размещенном на сайте Кремля.

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Он указал, что свой вклад в эту работу вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.

Как отметил российский лидер, вся страна делает общее дело.

Ранее Путин заявил, что низкие доходы граждан и растущие цены являются главными проблемами в новых регионах России.

До этого Путин говорил, что жителям новых регионов РФ нужно «врасти в российскую действительность».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».