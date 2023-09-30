Взрыв произошел на электроподстанции в Брянской области

Взрыв произошел на электроподстанции в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Взрыв на электроподстанции в поселке Погар Брянской области», — говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что населенный пункт расположен в 30 километрах от границы с Украиной. Канал опубликовал видео, где виден столб дыма над объектом.

Местные жители пожаловались, что в округе отключилось электричество. О причинах и пострадавших не сообщается.

29 сентября стало известно, что украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. По информации Telegram-канала Shot, российские пограничники заметили ДРГ из 10 человек с автоматами недалеко от поселка Луговой Климовского района. Диверсанты открыли артобстрел. Однако российские войска отбросили группу нарушителей.

Накануне в Брянской области сбили самодельный БПЛА с взрывчаткой.

Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в слободе Белой Курской области.