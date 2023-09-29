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Россиянин напал на прохожего на улице и начал душить

В Калининграде мужчина начал душить прохожего на Фестивальной аллее

В Калининграде девушка стала очевидцем, как мужчина напал на молодого человека на улице и начал душить. Она сделала кадры с агрессором, их опубликовал Telegram-канал «ЯНТАРНЫЙ ДЛБ (Калининград)».

Инцидент произошел 29 сентября в районе Фестивальной аллеи. На видео мужчина в куртке и кепке применяет удушающий прием к молодому человеку в белой футболке, после чего тот падает без сознания на тротуар.

После публикации видео полиции в течение часа удалось установить личность нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

«Выяснилось, что между мужчинами в сквере произошла словесная перепалка, в результате которой злоумышленник схватил руками за шею оппонента и усыпил его», — рассказали правоохранители.

Полиция устанавливает, что случилась с потерпевшим, а также проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Подмосковье на автозаправке мужчина ранил ножом незнакомку.

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