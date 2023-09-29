Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве около ТЦ «Калейдоскоп» произошло массовое ДТП

В Москве в массовом ДТП около ТЦ «Калейдоскоп» пострадала женщина

В Москве произошло массовое ДТП с участием маршруток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел недалеко от столичного торгового центра «Калейдоскоп». По предварительной информации, четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя маршрутками.

На место оперативно прибыли медики. Помощь потребовалась одной женщине, на данный момент пострадавшая без сознания. О состоянии остальных участников не сообщается.

Очевидцы засняли последствия аварии на видео. У одной из машин во время ДТП полностью смяло капот. У еще одного автомобиля можно заметить крупную вмятину со стороны двери.

Ранее в Нагорном Карабахе бензовоз с горючим для российских солдат попал в аварию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях