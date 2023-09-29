В Москве около ТЦ «Калейдоскоп» произошло массовое ДТП

В Москве произошло массовое ДТП с участием маршруток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел недалеко от столичного торгового центра «Калейдоскоп». По предварительной информации, четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя маршрутками.

На место оперативно прибыли медики. Помощь потребовалась одной женщине, на данный момент пострадавшая без сознания. О состоянии остальных участников не сообщается.

Очевидцы засняли последствия аварии на видео. У одной из машин во время ДТП полностью смяло капот. У еще одного автомобиля можно заметить крупную вмятину со стороны двери.

Ранее в Нагорном Карабахе бензовоз с горючим для российских солдат попал в аварию.