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Народный фронт подвел итоги закупки лодок для бойцов на Днепре

Народный фронт закупил 126 моторов и 21 лодку для участников СВО на Днепре

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Народный фронт

За счет собранных в рамках специального сбора проекта «Все для Победы!» средств Народный фронт закупил 126 моторов, 21 лодка и 20 катеров, сообщает пресс-служба проекта.

Всего неравнодушные россияне перевели на закупку лодок и моторов для военнослужащих на Днепре более 90 млн рублей.

В Народном фронте отметили, что до конца 2023 года бойцы получат в общей сложности более 150 моторов, 50 лодок и катеров.

«Благодарен всем вам за вашу посильную помощь, за буксирно-моторный катер, это уже шестой на моей памяти, который готов полностью к выполнению задач. Победа будет за нами, мы в этом уверены», – рассказал мобилизованный из Оренбургской области, капитан буксирно-моторного катера, военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона Семен.

На передовую отправлены 11 лодок из алюминия на четыре – шесть мест общей стоимостью 8,6 млн рублей, 10 лодок из стеклопластика на шесть мест стоимостью 4,3 млн рублей, 20 катеров с двигателем 100 лошадиных сил на четыре места общей стоимостью 13 млн рублей, 126 моторов различных мощностей – от 30 до 115 лошадиных сил – на сумму более 55 млн рублей, а также запасные части и оборудование для ремонта, необходимые для длительной эксплуатации плавсредств.

Все закупки проводились на основании запросов военнослужащих, чтобы максимально точно удовлетворить потребности бойцов на передовой.

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