В Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей

Мошенники выманили у пожилой женщины из Ленобласти 13 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в городе Сосновый Бор 14 марта, но в полицию 73-летняя пенсионерка обратилась только сейчас. Одна из мошенниц позвонила женщине и представилась сотрудницей банка. По словам неизвестной, кто-то якобы оформил на клиентку кредит. Аферистка потребовала, чтобы женщина взяла на себя кредит.

Спустя некоторое время пенсионерке позвонил мужчина. Он заявил, что кто-то пытается завладеть ее квартирой и потребовал деньги. В результате женщина перевела ему свои сбережения.

После обращения женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области прокуратура утвердила обвинения против бывших сотрудниц банка, которых подозревают в хищении 114 миллионов рублей со счетов клиентов.