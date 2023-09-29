Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей

В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 13 миллионов рублей

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мошенники выманили у пожилой женщины из Ленобласти 13 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в городе Сосновый Бор 14 марта, но в полицию 73-летняя пенсионерка обратилась только сейчас. Одна из мошенниц позвонила женщине и представилась сотрудницей банка. По словам неизвестной, кто-то якобы оформил на клиентку кредит. Аферистка потребовала, чтобы женщина взяла на себя кредит.

Спустя некоторое время пенсионерке позвонил мужчина. Он заявил, что кто-то пытается завладеть ее квартирой и потребовал деньги. В результате женщина перевела ему свои сбережения.

После обращения женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области прокуратура утвердила обвинения против бывших сотрудниц банка, которых подозревают в хищении 114 миллионов рублей со счетов клиентов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях