Октябрь в Москве начнется с резкого похолодания

В Москве с началом октября резко похолодает, температура воздуха опустится уже в это воскресенье, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В целом после 4-5 октября дневные температуры в столице приблизятся к +10 °C, отметил он в интервью НСН.

В целом октябрь в Москве будет близок к нормам как по температуре воздуха, так и по количеству осадков. Так, в это воскресенье, 1 октября, по прогнозу в первой половине дня пройдет дождь, воздух прогреется до 16-17 градусов выше нуля.

Новая рабочая неделя начнется без осадков: в понедельник и вторник ожидается сухая погода, температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 °C. С 4-5 октября ожидается похолодание из-за фронтального раздела. Так, со среды до воскресенья днем температура воздуха не будет подниматься выше 10-13 градусов.

«Все это будет сопровождаться дождями. Самая холодная ночь с четверга на пятницу, температура по Московской области может опуститься до нуля градусов», – отметил метеоролог.

Сегодня, по словам Шувалова, самый теплый день, в результате чего Москва побьет рекорд, который держался с конца XIX века.

Напомним, сегодня в столице воздух прогрелся до 20-25 градусов. Как ранее сообщали синоптики, это претензия на рекорд 123-летней давности, когда в Москве было +23,3 °C в 1900 году.

При этом москвичам прогнозируют еще одно бабье лето во второй декаде октября.