Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал китаец

Mash: китаец пострадал в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

close
100%
РИА Новости

Украинские войска обстреляли белгородское село Нежеголь, в результате чего травмы получил 27-летний гражданин Китая Ли Анькана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно полученной информации, во время атаки иностранец находился возле местной подстанции и попал под действие взрывной волны. Когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел, молодого человека охватила паника и он принялся хаотично искать укрытие.

Однако китаец не успел найти безопасное место. Недалеко от него упал снаряд, и жителю КНР от взрывной волны сломало руку.

«Анькана госпитализировали, в больнице медики диагностировали закрытый перелом нижней лучевой кости. Сейчас он остается на лечении», — указано в сообщении.

По данным Mash, перед началом атаки украинские солдаты подогнали танк Т-64 к приграничному селу Гатище. Населенный пункт расположен на территории Харьковской области.

Именно с этой позиции бойцы ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области. Также украинские военнослужащие использовали 120-мм миномет. В итоге три танковых снаряда и столько же артиллерийских мин упали в районе заданной цели и разорвались.

Ранее курское село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны украинских подразделений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях