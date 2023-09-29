Украинские войска обстреляли белгородское село Нежеголь, в результате чего травмы получил 27-летний гражданин Китая Ли Анькана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно полученной информации, во время атаки иностранец находился возле местной подстанции и попал под действие взрывной волны. Когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел, молодого человека охватила паника и он принялся хаотично искать укрытие.

Однако китаец не успел найти безопасное место. Недалеко от него упал снаряд, и жителю КНР от взрывной волны сломало руку.

«Анькана госпитализировали, в больнице медики диагностировали закрытый перелом нижней лучевой кости. Сейчас он остается на лечении», — указано в сообщении.

По данным Mash, перед началом атаки украинские солдаты подогнали танк Т-64 к приграничному селу Гатище. Населенный пункт расположен на территории Харьковской области.

Именно с этой позиции бойцы ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области. Также украинские военнослужащие использовали 120-мм миномет. В итоге три танковых снаряда и столько же артиллерийских мин упали в районе заданной цели и разорвались.

Ранее курское село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны украинских подразделений.