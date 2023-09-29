Названы самые опасные специи для пожилых людей

Соль, красный и черный перец, а также смеси приправ могут быть опасными для пожилых людей. Об этом в интервью «Москве 24» предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он отметил, что у людей пожилого возраста часто имеются заболевания пищеварительной системы, поэтому многие приправы становятся вредны.

«Если пожилые будут добавлять в еду избыточное количество черного или красного перца, могут развиться какие-то воспалительные заболевания желудка либо обостриться те проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые у них уже есть», — сказал врач.

Он добавил, что при выборе смеси приправ в пакетиках важно внимательно смотреть на состав. Содержимое, по его словам, должно состоять только из натуральных компонентов — сушеных плодов и трав.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого предупреждала, что людям с гипертонией и заболеваниями почек стоит отказаться от квашеной капусты. При подобных недугах, по ее словам, этот продукт может быть вредным из-за большого содержания соли.

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