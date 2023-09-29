Граждане Украины смогут въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно тексту указа, украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В документе также указано, что выехать на Украину можно в том числе по удостоверению личности на возвращение в страну. В случае пересечения границы с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

29 сентября Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Согласно документу, прекращение участия РФ в договоре позволит избежать «дискриминационного отношения» к РФ, кроме того, он не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств в стране.

До этого Путин подписал приказ, устанавливающий присягу для добровольцев и бойцов территориальной обороны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.