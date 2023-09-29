Диетолог объяснила, почему сладкая газировка вреднее фастфуда

Сладкие газированные напитки не менее вредны для организма, чем фастфуд и сладости, при этом являются более коварными. Об этом газете «Известия» рассказала диетолог Людмила Микитюк. Она пояснила, что уличной едой можно быстро насытиться, в то время как газировка вместе с ударным количеством калорий лишь разжигает аппетит.

«Это происходит из-за резкого скачка сахара в крови. Поджелудочная железа начинает активно вырабатывать гормон инсулин, который помогает доставить глюкозу к мышцам, а ее избыток вместе с вредными веществами «сбрасывает» в жировое депо. После этого уровень сахара в крови падает, и человек хочет сильно есть и пить», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что регулярное употребление сладкого — одна из главных причин развития сахарного диабета и ожирения.

Врач-стоматолог Артур Тумашевич до этого отмечал, что привычка пить сладкие газированные напитки через трубочку, чтобы не вредить зубам, на самом деле не решает проблему. По его словам, при таком способе употребления в первую очередь страдает задняя поверхность зубов. Этому способствует ортофосфорная кислота, содержащаяся в лимонадах.

Ранее врач объяснил, почему регулярное употребление энергетиков сокращает жизнь.