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В Новосибирске выставили на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей

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РИА «Новости»

Житель Новосибирска выставил на продажу портрет Владимира Ленина, сообщает Сиб.фм.

По данным издания, соответствующее объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мужчина собирается продать портрет за 5 млн рублей. Картина выполнена в черно-белом стиле на куске железа. В объявлении житель Новосибирска уточнил, что считает Ленина исторически значимой фигурой.

Мужчина в беседе с журналистами рассказал, что нашел портрет среди мусора. По его мнению, предложенная им цена является приемлемой для покупки.

В середине сентября сообщалось, что в казанской усадьбе Ростовых, где в течение нескольких месяцев вместе с матерью, братьями и сестрами жил Владимир Ленин, построят дом с квартирами бизнес-класса. Там проведут газо- и электроснабжение, хозяйственно-питьевой водопровод и канализацию. На каждом этаже площадью порядка 300 квадратных метров создадут по одной квартире. Планировка предусматривает лестничный холл, прихожую, кухню, гостиную, спальню и санузлы, в помещении на третьем этаже будет кладовая.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина выставил на продажу кольцо за более чем 40 млрд рублей.

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