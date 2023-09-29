Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американка нашла в пруду кровососущее «инопланетное» существо

Mirror: американка рассказала, что нашла в пруду инопланетное существо из хорроров

close
100%
Stephanie Martinez/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Техаса нашла в пруду кровососущее существо, похожее, по ее мнению, на «инопланетное» создание, пишет Mirror.

Стефани Мартинес гуляла в Национальном заповеднике дикой природы Анауак в Техасе, когда обратила внимание на странное существо, плававшее в пруду.

«Оно было похоже на ребристую, мягкую губку с гладким подбрюшьем и насечкам по краям», — вспоминает американка.

Не зная, что это, Стефани опубликовала фотографию животного в соцсетях и попросила подписчиков идентифицировать создание. Многие люди признались, что понятия не имеют, кто это, но выглядит находка Мартинес cловно герой фильмов ужасов.

«Это то, из чего состоят кошмары. Господь, надеюсь, никогда не увижу это вживую», — понадеялись комментаторы.

Позже выяснилось, что Стефани сфотографировала черепаховую пиявку. О них мало, что известно, но считается, что этот вид живет на исключительно черепахах, чью кровь они сосут.

Ранее биологи нашли «инопланетную» слизь в подземных пещерах Австралии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях