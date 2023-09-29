Американка нашла в пруду кровососущее «инопланетное» существо

Жительница Техаса нашла в пруду кровососущее существо, похожее, по ее мнению, на «инопланетное» создание, пишет Mirror.

Стефани Мартинес гуляла в Национальном заповеднике дикой природы Анауак в Техасе, когда обратила внимание на странное существо, плававшее в пруду.

«Оно было похоже на ребристую, мягкую губку с гладким подбрюшьем и насечкам по краям», — вспоминает американка.

Не зная, что это, Стефани опубликовала фотографию животного в соцсетях и попросила подписчиков идентифицировать создание. Многие люди признались, что понятия не имеют, кто это, но выглядит находка Мартинес cловно герой фильмов ужасов.

«Это то, из чего состоят кошмары. Господь, надеюсь, никогда не увижу это вживую», — понадеялись комментаторы.

Позже выяснилось, что Стефани сфотографировала черепаховую пиявку. О них мало, что известно, но считается, что этот вид живет на исключительно черепахах, чью кровь они сосут.

Ранее биологи нашли «инопланетную» слизь в подземных пещерах Австралии.