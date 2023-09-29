Врачи рассказали, при каких заболеваниях опасно есть квашеную капусту

От квашеной капусты лучше отказаться людям с гипертонией и заболеваниями почек, считает врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. При подобных недугах этот продукт может быть вредным из-за большого содержания соли, объяснила она «Москве 24».

Из-за соли квашеная капуста задерживает в организме жидкость, повышает давление и вызывает отеки.

Однако если она приготовлена без соли, то опасные факторы пропадают, отметила Королева. Так, к примеру, можно использовать специи, травы.

«Сама по себе капуста очень хороша во всех смыслах и полезна для иммунитета», – подчеркнула специалист.

Напомним, отказаться от квашеной капусты специалисты также рекомендуют метеозависимым людям из-за высокого уровня гистамина.

Также ранее врачи назвали квашеную капусту в числе продуктов, которые могут улучшить работу кишечника.