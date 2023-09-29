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В Смоленске мальчик принес в школу гранату времен Великой Отечественной войны

«360»: в Смоленске школьник принес в школу найденную в клумбе гранату времен ВОВ

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Depositphotos

В Смоленске учащийся пятого класса школы №14 принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны. Он нашел ее в клумбе около дома, а в школу принес для музея, злого умысла не преследовал, рассказала телеканалу «360» директор школы Анастасия Самсонова.

«Ничего страшного не произошло, без злого умысла. Мальчик принес для музея, хотел сделать доброе дело», — рассказала Самсонова.

Пятиклассника Самсонова характеризует как «положительного со всех сторон». После случившегося в школе проведут беседу и расскажут ученикам, что поднимать и приносить в школу посторонние предметы опасно, пообещала она.

По ее словам, снаряд длиной 25 сантиметров выглядел старым, в руках ощущался как довольно тяжелый.

Когда гранату заметили, ее вынесли на улицу по избежание несчастного случая. Затем снаряд забрали сотрудники МЧС, информации о том, рабочий он или нет, пока не поступало.

Ранее на Кубани мужчина подарил подростку гранату. Позже выяснилась, что она была боевой. Теперь мужчине грозит до 11 лет колонии.

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