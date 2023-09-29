Назван способ справиться с магнитными бурями

Справиться с негативными эффектами магнитных бурь помогут техники релаксации и стрессоуправления, такие как йога и медитации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

«Старайтесь поддерживать правильную гидратацию. Питье достаточного количества воды поможет вашему организму функционировать более эффективно и справиться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь», — продолжила врач.

Чтобы сделать организм устойчивым к внешним факторам, в том числе и к магнитным бурям, специалист посоветовала придерживаться здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, здоровое питание, а также сон в достаточном количестве помогут укрепить организм, пояснила она.

В случае, если во время магнитных бурь присутствуют сильные боли, бессонница или другие серьезные неприятные ощущения, Савельева рекомендует обратиться к врачу.

13 сентября началась сильная магнитная буря, продолжавшаяся три дня. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха Эргаш Нуруллаев предупреждал, что метеозависимые люди могут почувствовать «слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль». Кроме того, могут наблюдаться сбои в работе систем радиолокации и электроприборов.

Ранее врач дала советы, которые помогут пожилым людям пережить трехдневную магнитную бурю.