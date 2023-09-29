Мужчина получил 20 лет тюрьмы за нападение под наркотиками на гостей отеля

В США мужчину, который под наркотиками нападал на гостей отеля и полицейских, посадили на 20 лет. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 17 декабря 2022 года в отеле Deerfield Lodge в городе Акворт, штат Джорджия. 37-летний местный житель зашел в один из номеров гостиницы и ударил по лицу находившихся там мужчину и женщину.

По данным телеканала, нападавший был полностью раздет и находился в состоянии наркотического опьянения. В отель прибыла полиция, и разъяренный мужчина стал сопротивляться. В борьбе с правоохранителями он выбил зуб женщине-полицейскому. Коллегам пострадавшей пришлось применить электрошокер, но это не успокоило дебошира, и он ударил одного из офицеров ногой.

Стражи порядка с трудом удерживали подозреваемого, чтобы медики смогли ввести ему успокоительное. Затем мужчину доставили в лечебницу, а спустя некоторое время поместили в тюрьму. Там он дожидался суда.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что перед происшествием употреблял метамфетамин. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Кроме того, судья запретил мужчине вступать в контакт с пострадавшими.

Ранее пьяный польский прокурор голышом разгуливал по городу.