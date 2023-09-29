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Врачи заявили о способности зеленой гречки замедлять старение

Врач-диетолог Мухина: жиры омега-3 в зеленой гречке замедляют старение

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Пожилым людям рекомендуется включить в свой рацион зеленую гречку, так как она обладает полезными для них свойствами, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В частности, она может помочь укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения, отметила она в беседе с «Москвой 24».

Так как зеленая гречка не подвергается тепловой обработке, она сохраняет больше полезных веществ. К примеру, в ней содержатся белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP и группы B, фолиевая кислота.

За счет содержания рутина и кверцетина зеленая гречка может укрепить сосуды и оказать противоопухолевое действие, отметила Мухина. А благодаря полиненасыщенным жирным кислотам омега-3 крупа защищает от старения, хорошо сказывается на обменных процессах, улучшает текучесть крови, снижает сахар и нормализует давление.

«Усвояемость белка из зеленой гречки очень высокая. В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови», – отметила диетолог, добавив, что лучше всего не варить зеленую гречку, а замачивать в кефире или воде, делать из нее смузи. Такой вид приготовления позволяет сохранить больше полезных свойств, считает Мухина.

Напомним, также людям старше 60 лет советуют включить в рацион свеклу для улучшения работы кишечника.

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