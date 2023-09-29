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Названы три самых полезных продукта, которые стоит есть пожилым людям

Врач Мухина: фиолетовый картофель и морковь стоит есть пожилым людям

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Фиолетовый картофель является одним из самых лучших продуктов для людей пожилого возраста, потому что в нем содержатся антоцианы — мощные антиоксиданты, которые являются противораковыми веществами, и витамин C. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, антоцианы особенно важны для представителей старшего поколения, потому что у них может происходить мутация клеток.

«Я бы еще назвала полезной для пожилых морковь. Она содержит очень много витамина A. Это не только здоровье глазных капилляров, но и слуха. Витамин A отвечает за синтез эластина. Самые тонкие эластиновые волокна у нас в барабанной перепонке», — продолжила врач.

Она посоветовала есть по одной крупной моркови в день для профилактики потери слуха. Употреблять ее рекомендуется только в сыром виде, потому что вареный овощ может значительно повысить уровень глюкозы в крови. Помимо этого, пожилым людям советуют включать в свой рацион тыкву и ее семечки, в которых содержится много цинка, полезного для интеллекта.

«У пожилых людей часто возникает деменция, Альцгеймер, Паркинсон, возрастные заболевания нервной системы. Продукты, содержащие большое количество цинка, как раз продлевают жизнь мозга. <...> Тыква также улучшает пищеварение, содержит очень много железа, обладает мочегонным, противовоспалительным действием», — заключила Мухина.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что употребление свеклы в сыром виде поможет людям старше 60 лет улучшить работу кишечника.

Ранее врач перечислил самые частые причины головокружения у пожилых людей.

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