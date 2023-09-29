Миколог дал совет грибникам, как избежать тюрьмы за сбор грибов

С 12 октября в России вступит в силу статья УК РФ, которая вводит ответственность за уничтожение и повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Изменения относятся к федеральным краснокнижным грибам, пояснил телеканалу «360» миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский. Он посоветовал грибникам изучить Красную книгу.

Из растений список включает в себя женьшень, радиолу розовую. Из грибов в него попало порядка 30 наименований, в том числе рядовка мацутаке – гриб, растущий на Дальнем Востоке.

В регионах с 13 октября также вступят в силу изменения. Так, если раньше оштрафовать могли только за сбор краснокнижных грибов или растений, то теперь наказание грозит и за их транспортировку, хранение.

«Поэтому теперь жителям каждого субъекта РФ, включая Москву и Московскую область, нужно смотреть свои Красные книги и учить, какие грибы в них занесли», – посоветовал Вишневский.

Напомним, по новому закону за умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут караться тюремным сроком до девяти лет.

Врачи ранее назвали болезни, при которых не рекомендуется есть грибы. В их числе – заболевания печени, почек и поджелудочной железы.