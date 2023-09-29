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Министр здравоохранения рассказал об изменениях коронавируса

Мурашко: коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не агрессивны

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Depositphotos

Министерство здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что коронавирус до сих пор меняется, однако новые штаммы не отличаются агрессивностью.

«Изменчивость продолжается, но агрессивностью новые штаммы не отличаются», — сказал он.

По его словам, есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.

Мурашко порекомендовал лицам из групп риска носить маски в местах массового скопления людей, а всем, кто имеет симптомы заболевания, — изолироваться.

Днем ранее Михаил Мурашко заявлял, что специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID-19, но число госпитализаций небольшое.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя.

Ранее было обнаружено, что заболеваемость молодежи диабетом увеличилась во время пандемии COVID-19.

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