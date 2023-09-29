Появилось видео задержания жителя Керчи за госизмену

Появилось видео задержания в Крыму жителя Керчи, который передавал информацию украинским источникам в мессенджерах о передвижении российской военной техники. Видео публикует РИА Новости.

По информации агентства, задержанный признался в том, что передавал сведения через украинские чат-боты.

Накануне в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в Севастополе россиянина по подозрению в госизмене. По данным ведомства, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, подозреваемый убыл на территорию одного из государств — участников СНГ, а затем был завербован украинским Минобороны.

По заданию иностранной спецслужбы россиянин трудоустроился на работу в организацию, строившую фортификационные сооружения в Крыму, и передавал сведения военной разведке Украины.

27 сентября также стало известно, что в Крыму возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины из Краснодара, желавшего перейти на сторону Украины.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.