Юрист назвала три условия для продажи урожая без уплаты налогов и штрафов

Российские дачники имеют право продавать излишки выращенного урожая, не регистрируясь и не уплачивая налоги с прибыли при соблюдении нескольких условий. В частности, выращен этот урожай может быть только на личном участке, рассказала kp.ru адвокат Светлана Жмурко.

Еще два не менее важных условий – площадь дачного участка не должна превышать 0,5 га (50 соток), а урожай должен быть выращен именно своими руками без привлечения наемных работников.

«Должны выполняться все три условия. Если хотя бы одно из них не соблюдено, то с вырученных от продажи огурцов или яблок денег надо оплатить налог на доходы физических лиц – 13%», – подчеркнула Жмурко.

Если же дачник захочет оформиться как самозанятый, то он должен платить налог в 4% при продаже урожая гражданам и 6% — при продаже организациям. Индивидуальные предприниматели платят налог в размере от 6%.

Доказать, что человек является дачником, а не сельхозпредпринимателем, можно с помощью специальной справки. Ее берут в садоводческом товариществе, кооперативе или в местной администрации.

Напомним, в этом году Удмуртию и Курганскую область отнесли к самым «опасным» для дачников регионам – их жители чаще всего обращались за страховкой из-за различных ЧП.