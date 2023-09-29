Родителям объяснили, как понять, что ребенок начал употреблять наркотики

В последнее время зависимость от наркотиков начала чаще проявляться у подростков в возрасте 10-14 лет. О том, как распознать ее появление, kp.ru рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев.

«По статистике, более трети пациентов начали употреблять психоактивные вещества (наркотики и/или алкоголь) до 14 лет. Второй наркотик появлялся в их жизни уже в 16, а третий — в 17 лет. Большинство реабилитантов имели опыт употребления нескольких психоактивных веществ, в среднем — 3», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что зависимость от психоактивных веществ всегда можно распознать по внешности, поведению и образу жизни подростка.

Так, прежде всего насторожить должны снижение успеваемости подростка и беспорядок в его комнате, а также появление замкнутости и трудностей в общении с семьей, друзьями и одноклассниками. Еще один возможный признак — наличие девиантного поведения. Подросток может начать красть что-либо, наносить самоповреждения и так далее.

Помимо этого, Исаев указал на появление излишней активности и суетливости у подростков, принимающих наркотики. У них может нарушаться пищевое поведение, пропасть аппетит и сон. Последний признак, который выделил психиатр-нарколог, — необоснованные денежные траты.

Психиатр-нарколог SCH.CLINIC Ивери Кизицкий до этого рассказал «Газете.Ru», что любой человек подвержен зависимости, так как механизм ее формирования заложен в структуре мышления.

Ранее в Госдуме призвали проводить «внезапные» тесты на наркотики с помощью ИИ.