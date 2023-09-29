Активисты объяснили свой призыв оштрафовать Ивлееву за демонстрацию сигарет

Блогеры с большой аудиторией не должны демонстрировать «аморальный образ жизни», заявил зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев. Так в беседе с телеканалом «360» он прокомментировал обращение в Роскомнадзор с призывом оштрафовать популярных блогеров, публикующих контент с сигаретами.

В РКН и Генпрокуратуру активисты обратились после публикаций блогера Анастасии Ивлеевой с сигаретами.

«Люди возмущены поведением блогеров с многомиллионной аудиторией. Если бы они задавали позитивное настроение в обществе, то им бы просто цены не было. На Ивлееву ориентируется ее аудитория, а она показывает аморальный образ жизни», — объяснил Еговцев свою позицию.

На примере Ивлеевой обращение выстраивалось по причине того, что родители «сделали акцент» именно на ее постах, добавил общественник. По его мнению, ответ от ведомства придет положительный – он не сомневается, что Роскомнадзор примет соответствующие меры.

Напомним, активисты призвали РКН и Генпрокуратуру оштрафовать Ивлееву по административной статье «Стимулирование потребления табака». По ней блогеру может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Ученые ранее заявили, что курение, помимо прочего, негативно влияет на психику людей. В частности, повышает риск возникновения депрессии.