В Югре родители вынудили учителя элитной гимназии уволиться, обвинив его в пропаганде ЛГБТ

В Сургуте родители учеников элитной гимназии заставили педагога уволиться, обвинив его в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Об этом сообщает URA.RU.

По словам одного из инициаторов увольнения, мужчина был замечен не только в публикации провокационных фото в соцсетях, но и в странном поведении на уроках. Кроме того, родителей смутил татуаж бровей и длинные окрашенные волосы учителя. После чего активисты решили сместить педагога с должности и написали на него жалобу на имя директора учреждения.

«На урок приходил с женской сумкой, татуаж и длинные волосы не скрыть, на собрание к родителям пришел в женском пиджаке, истерики, слезы на уроках с его стороны и т. п. Поскольку многих родителей такая ситуация, мягко говоря, напрягает, кто-то занял позицию толерантных, кто-то ждет конца месяца. Но большинство считает — это поведение, противоречащее Конституции РФ, а именно пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Такое поведение учителя в российской школе неприемлемо», — писали родители в чате гимназии.

Как уточняется, учитель лишь недавно начал работать в этом учебном заведении и был вынужден написать заявление об уходе. По его собственным словам, он не имеет отношения к транс-персонам, закрыл соцсети еще в августе, а фото, возмутившие и руководство гимназии, и родителей учеников, были сделаны им «для задания по продюсированию во время обучения в институте культуры».

«Я не позиционирую себя как женщина. У меня четыре года была девушка, и дело шло к свадьбе, но мы расстались. Эти фотографии действительно из моих соцсетей, но я не пропагандирую никаких неправильных ценностей. Я уволился по собственному желанию сегодня, чтобы не подставлять никого, чтобы эти родители успокоились. За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление», — подчеркнул мужчина.

В мэрии города подтвердили информацию о том, что трудовой договор с ним был расторгнут.

«Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии имени Салманова. С сегодняшнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты», — отметили чиновники.

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