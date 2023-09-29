В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три.

Пока неизвестно, по какой причине произошли задержки.

10 сентября аэропорты Москвы сообщили о задержке 20 рейсов.

По состоянию на 1:00 мск, в Домодедово были задержаны семь рейсов и еще три отменены. Во Внуково семь рейсов задержаны и один отменен, а также в Шереметьево восемь рейсов задержаны.

О причинах задержек не сообщается.

До этого в аэропортах Москвы утром 9 сентября отменили четыре рейса, еще девять задержали.

Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. К 3:30 утра этот режим был отменен. В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.