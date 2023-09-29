Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жилая многоэтажка загорелась на Домодедовской улице в Москве

Shot: в Москве на Домодедовской улице загорелась жилая многоэтажка

close
100%
ДТП и ЧП Москва/VK

В настоящее время, как сообщает Telegram-канал Shot, горит жилой многоэтажный дом на улице Домодедовской в Москве.

По информации авторов канала, пожар начался в одной из квартир на 11-м этаже и затем распространился на следующий этаж. Предварительно известно, что в момент возгорания в помещениях могли находиться люди.

На данный момент нет информации о пострадавших. Точная причина пожара пока устанавливается.

На месте происшествия находятся 12 пожарных машин МЧС и 10 автомобилей скорой помощи.

28 сентября три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве. Из-за возгорания, возникшего в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов, пришлось эвакуировать 20 человек, среди них пять детей. Пожарные спасли семь человек, уточнили в ведомстве.

27 сентября в Москве сгорела квартира из-за смартфона на подзарядке. Стоявший на зарядке смартфон стал причиной пожара в одном из московских домов. От пожара пострадали комната квартиры на седьмом этаже и прихожая. Пламя из окна разрушило кондиционер в квартире этажом выше. Не выжила кошка. Жители дома остались невредимы.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях