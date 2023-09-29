Жилая многоэтажка загорелась на Домодедовской улице в Москве

В настоящее время, как сообщает Telegram-канал Shot, горит жилой многоэтажный дом на улице Домодедовской в Москве.

По информации авторов канала, пожар начался в одной из квартир на 11-м этаже и затем распространился на следующий этаж. Предварительно известно, что в момент возгорания в помещениях могли находиться люди.

На данный момент нет информации о пострадавших. Точная причина пожара пока устанавливается.

На месте происшествия находятся 12 пожарных машин МЧС и 10 автомобилей скорой помощи.

28 сентября три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве. Из-за возгорания, возникшего в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов, пришлось эвакуировать 20 человек, среди них пять детей. Пожарные спасли семь человек, уточнили в ведомстве.

27 сентября в Москве сгорела квартира из-за смартфона на подзарядке. Стоявший на зарядке смартфон стал причиной пожара в одном из московских домов. От пожара пострадали комната квартиры на седьмом этаже и прихожая. Пламя из окна разрушило кондиционер в квартире этажом выше. Не выжила кошка. Жители дома остались невредимы.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.