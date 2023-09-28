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В Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв

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Shutterstock

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом, издание не приводит подробностей.

По данным официального ресурса для оповещения населения, тревога в регионе не объявлялась.

28 сентября украинское издание издание «Зеркало недели» сообщало, что на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Отмечалось, что в этих регионах действовала воздушная тревога.

Накануне власти перечислили последствия от взрыва в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил, что по району был нанесен удар. Он пришелся на четыре хозяйственные постройки, одна из них была уничтожена до основания.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в центре Херсона произошли взрывы.

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