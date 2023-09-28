В Подмосковье на автозаправке мужчина ранил ножом незнакомую женщину

В Подмосковье на автозаправке мужчина напал с ножом на женщину и сильно ранил ее. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 19 сентября на АЗС в Серпухове. По данным СК, между ранее незнакомыми 47-летним мужчиной и 29-летней женщиной завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что мужчина достал нож и нанес оппонентке несколько ударов в грудь и живот.

Пострадавшую на «скорой» доставили в реанимацию больницы в Серпухове. Врачи диагностировали у нее множество колото-резанных ранений. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Ранее в Серпухове мужчина облил бензином и поджег бывшую девушку.