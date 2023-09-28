В Минздраве оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID-19, но число госпитализаций небольшое. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, наблюдается определенный подъем заболеваемости COVID-19.

«Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — рассказал Мурашко.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя.

Он добавил, что будущие пандемии могут быть вызваны вирусами, которые переходят к человеку от животных. Чтобы подготовиться к таким ситуациям, важно разрабатывать новые научные подходы к созданию эффективных вакцин против инфекций, заключил специалист.

Накануне заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев сообщил, что период без крупных пандемий займет около 30 лет.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.