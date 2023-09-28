Сенатор Кастюкевич назвал знаковой встречу Путина с избранными главами регионов

Встреча президента России Владимира Путина с главами субъектов, в частности с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, губернатором Запорожской области Евгением Балицким и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, прошла знаковая. Об этом заявил сенатор Игорь Кастюкевич.

«Она показала, что президент и губернатор – единая команда, которая работает на благо страны и граждан. Путин подчеркнул, что развитие страны зависит от развития каждого ее региона, призвав глав регионов оправдать это высокое доверие избирателей, напоминая, что высокий результат на выборах означает и высокую степень ответственности перед людьми», — подчеркнул он.

По его словам, во время встречи были обозначены и четкие приоритеты развития в социальной и экономической сферах.

«Это повышение качества и уровня жизни граждан: повышение доходов населения, развитие региональных экономик, расширение инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Одно из важнейших направлений — поддержка участников СВО. Путин подчеркнул, что поддержка защитников России — это внутренний и служебный долг каждого государственного служащего», — объяснил Кастюкевич.

Также он напомнил, что Путин высоко оценил результаты состоявшихся в новых регионах выборах. Сенатор отметил, что это первые выборы, которые прошли по российскому законодательству и в составе России.

«Очень знаковое событие, как и сама встреча главы государства с избранными губернаторами, которая прошла сегодня. Для Херсонской области эти выборы стали по-настоящему народными и праздничными. Потому что это не только и не столько избрание управленческой команды, сколько продолжение масштабного процесса вхождения в общероссийскую политическую структуру», — сказал он.

Кастюкевич отметил, что жители задали вектор развития своих регионов на ближайшие годы.

«Президент подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с проведением спецоперации, вернувшиеся исторические российские земли получат всю необходимую помощь и поддержку», — заключил сенатор.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Путин отметил: состоявшиеся выборы в новых регионах стали важным шагом на пути к полноценному вхождению в единое пространство страны.