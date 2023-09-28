В России планируют ввести цифровую маркировку учебников

Для контроля обеспеченности школ учебниками Минпросвещения вместе с ГК «Просвещение» работают над проектом по цифровой маркировке книг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава министерства Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Государственной думы отметил, что в ведомстве проработали точечно возникающие в регионах проблемы с нехваткой учебников.

«Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям. По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек – докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов», — отметил Кравцов.

Министр попросил в случае возникновения дополнительных вопросов по этой теме направлять информацию в ведомство.

Ранее Валентина Матвиенко поручила разобраться с резким ростом цен на учебники.