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Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США

«Росатом»: РФ остановила вывоз урана в США из-за отсутствия страхового покрытия

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

Российская Федерация остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом сообщает официальное издание «Росатома» «Страна Росатом» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что подобное стало одной из причин роста мировых цен на уран. В качестве примера приводятся данные агрегатора макроэкономических данных Trading Economics. По его информации 25 сентября 2023 года стоимость фунта урана поднялась до $70.

Последний раз подобное происходило в 2011 году, после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», отмечает издание.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана.

При этом Галущенко подчеркнул, что для Киева достижение этой цели является вопросом национальной безопасности.

До этого Венгрия отказалась от поставок российского ядерного топлива для АЭС «Пакш-2» в пользу Франции.

Орбан отметил, что одной из задач венгерского правительства на предстоящие годы является достижение энергетической самодостаточности, в том числе через уменьшение зависимости от российского ядерного топлива.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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